نيامي 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسمنح البنك الدولي جمهورية النيجر 350 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام 2019.وأفاد بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن وزيرة التخطيط النيجرية كاني إياشاتو بولاما ووزير المالية مامادو ديوب وقعا اتفاقية التمويل مع ممثلة البنك الدولي في النيجر جوال ديهاس.ويسهم الدعم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد سيما مشاريع المياه والكهرباء والتعليم.ويساهم البنك الدولي في تمويل نحو 30 مشروعًا في النيجر بقيمة إجمالية تبلغ 27ر2 مليون دولار.// انتهى //21:20ت م0117