الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساستطاع فريق الهلال من قلب الطاولة على منافسه فريق الأهلي في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتصدر الترتيب برصيد 32 نقطة مقابل 30 نقطة للأهلي .وفرض الأهلي سيطرته بالشوطين الأول والثاني 25/21 - 25/16 ، مستغلاً الأخطاء التي وقع فيها الفريق الهلالي خصوصاً في استقبال الكرة الأولى ومع بداية الشوط الثالث عاد الهلال بشكل أفضل من خلال نجم الفريق المعد موفق المطيري الذي نجح في تنويع الكرات على الشبكة التي أسهمت في تميز اللاعبين في الضربات الساحقة والإرسالات القوية لينهي الشوط لمصلحته 25/20 ويستمر التفوق الهلالي ليحسم الشوط الرابع 25/23 والخامس 15/9وجاءت بقية النتائج الوحدة على الفيصلي 3/0 ، والنصر على الهداية 3/1 ، والاتحاد على الجبلين 3/1 ، والموج على الابتسام 3/2 ، والترجي على السلام 3/0 .// انتهى //21:32ت م0120