برلين 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 6-1 اليوم ضمن الجولة الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم .وارتفع رصيد بايرن 27 نقطة بالمركز الرابع بفارق أربع نقاط عن مونشنغلادباخ المتصدر الذي يحل غداً ضيفاً على فولفسبورغ.وحقق هرتا برلين الفوز على فرايبورغ السادس بهدف دون رد، وتعادل بادربورن الأخير مع ضيفه الصاعد أونيون برلين 1-1.// انتهى //21:32ت م0121