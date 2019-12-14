الأمم المتحدة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى أن تكون "أكثر طموحًا" وأن تؤيد بشدة اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وتلتزم بها، مع تواصل مساعي وفود الدول في مدريد، للوصول إلى توافق بينها يتضمن النتائج الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP25).وقال غوتيريش في اليوم الأخير من مؤتمر الأطراف 25 الذي تستضيفه إسبانيا "أناشد مندوبي جميع الدول الأعضاء أن ينقلوا رسالة طموح إلى العالم"، حاثًا الجميع على مواءمة أهدافهم مع ما أكد عليه العلم من ضرورة ألا ترتفع درجات الحرارة عن حد الـ 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن روح التسوية ضرورية لنجاح إكمال القواعد المتعلقة بتنفيذ اتـفاق باريس لعام 2015، والتي وقعت عليها 193 دولة مسبقًا للحد من الأضرار الناجمة عن الاحترار العالمي، مشددًا على أهمية إظهار التزام قوي للغاية في العمل المناخي.وهنأ أمين عام الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على إعلانه يوم الجمعة التزامه بتحييد الكربون بحلول عام 2050، داعيًا إلى تبني هذا المثال الواجب اتباعه في جميع أنحاء العالم.// انتهى //21:41ت م0124