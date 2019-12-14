الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسحقق الفيصلي فوزًا على مضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في ختام الجولة الـ11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم الفيصلي أولاً في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه ويليام ألفيس، قبل أن يدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 51 من ضربة رأس.وفي الدقيقة 85 عاود الفيصلي التقدم عن طريق خالد الغامدي .وشهدت المباراة طرد اللاعب حمدان الشمراني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:10ت م0126