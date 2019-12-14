ميتز 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستعادل فريق ميتز في أرضه أمام فريق أولمبيك مارسيليا بهدفٍ لكلا الفريقين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب سانت سيمفورين في مدينة ميتز الفرنسية، وذلك ضمن الجولة الـ ١٨ من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.وبهذه النتيجة، حل أولمبيك مرسيليا في المركز الثاني برصيد ٣٥ نقطة، بفارق ٤ نقاط تفصله عن فريق باريس سان جيرمان الذي يتصدر قائمة الدوري، بينما حل ميتز متأخرًا في المركز السابع عشر برصيد ١٦ نقطة.// انتهى //22:13ت م0127