الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس برنامجين تدريبيين في مجالي التنسيق الإعلامي والتنسيق العام المحلي للمباريات الذي استمر يومين ، تحت مظلة الاتحاد القاري وتستهدف المنسقين من منسوبي الاتحادات المحلية التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وشارك في البرنامجين ما يقارب 110 منسقين من مختلف الاتحادات الآسيوية، تم خلال البرنامج تدريب المنسقين (نظريًا وعمليًا) على كيفية إدارة المباريات وإظهارها بالصورة الجيدة .ومثل دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في البرنامج LMO الخاص في المنسقين الإعلاميين كل من عبدالله الغزال وعبدالباقي الطلحة وعبدالله الصيخان وعبدالعزيز عسيري، وفي برنامج LGC الخاص بالمنسقين العاميين، للمباريات شارك فيه كل من بندر الطريفي وعلي المحسن وخالد الدوسري وعبدالعزيز الخميس .وفي ختام البرنامجين تم تسليم المشاركين شهادات اعتمادهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .// انتهى //22:13ت م0129