جدة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستمكن البرنامج الثقافي المنفذ ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، من الجمع بين الطرح الأدبي والإثراء المعرفي، من خلال 50 جلسة وحلقة علمية وحوارية وندوات ومحاضرات وأمسيات وورش عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي ومسرحيات تناولت موضوعات اجتماعية وثقافية، وأفلام وثائقية تحاكي هموم واهتمامات الأسرة والطفل، وتركز على السلوكيات والمهارات، القرائية والتثقيفية.وقدمت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع للدارة ندوة "حارة المظلوم بين الأسطورة والحقيقة" في مستهل البرنامج الثقافي لفعاليات معرض جدة الدولي للكتاب على المسرح الرئيسي للمعرض ، وعرف خلالها الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن سعد العرابي الحارثي ، بتاريخ حارة المظلوم بالمنطقة التاريخية بمحافظة جدة ، وسبب تسميتها بـ "حارة المظلوم" وما نقلته المصادر التاريخية التي تتحدث عن مدينة جدة وأحيائها على مر التاريخ .وجمعت "الأمسية الشعرية" الأولى في البرنامج الثقافي للمعرض الشعراء فايز ذياب ، وحسن عبده والتي حملت مواضيع ثقافية واجتماعية ووطنية إلى جانب تقديم الإدارة العامة للتعليم بجدة مسرحية "قلوب غضة" ، وندوة "مبادرات الترجمة " ، و"الترجمة احتياجات واختيارات" بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال .وحرص الكتَّاب والمثقفون على حضور الندوات التي حملت عناوين وموضوعات ثقافية منوعة، على غرار "تجارب كتابية.. الألم، الابتعاث"، و"تقنيات القراءة"، و"من الحكاية إلى الرواية"، في حين لخصت ورش العمل ركزت على مهارات قرائية مثل "مفاتيح القراءة"، و"قصص تحكى" ، و"الإعداد والتقديم" ، و"العلاج بالكتابة" ، و"المهارات الإبداعية في الترجمة" ، و"المونتاج" ، و"معايشة الفن" ، و"التساؤل الفلسفي".وتميزت نسخة معرض جدة للكتاب في هذا العام التي تعد الأميز والأكبر من نسخ المعرض السابقة ، بتنظيم المقهى الثقافي الذي استطاع أن يطرح موضوعات في جوانب ثقافية مختلفة بمشاركة عدد من الأكاديميين والكتَّاب والمثقفين ورجالات الأدب والإعلام ومنها : "التفرغ الثقافي" ، و"كيف نقرأ المسرحيات؟" ، و"كاريكاتورية الشعر العربي" ، و"كيف نقرأ التاريخ" ، و"تقنيات الرواية" ، و"رسم حر" ، و"لقد اصطدت قمراً" ، و"كيف نقرأ الفلسفة" ، و"مستقبل التسويق والإعلام الرقمي" .// انتهى //22:31ت م0130