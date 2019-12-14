القريات 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسانطلقت الأسبوع الماضي برامج اللجنة النسائية بمجلس شباب الجوف في محافظة القريات، حيث نظّم الفريق النسائي العديد من الفعاليات والأنشطة التي تزامنت مع اليوم العالمي للتطوع.وبدأت برامج اللجنة بتنظيم برنامج تدريبي في الكلية التقنية العالمية بشراكة أكسفور، قدمته المدربة أمل العبار بعنوان "أهمية التطوع وأثره في معرفة الذات والثقة بالنفس"، فيما تعاونت اللجنة مع الثانوية الحادية عشر للبنات لإقامة محاضرة تناوب على الحديث فيها نجاح الرويلي وأفراح العنزي، وسلّط فيها الضوء على تعرّف بالتطوع وأهميته وفوائده العائدة على المجتمع، وما يحمله من قيم وإسهامه في الترابط الاجتماعي.وفي نفس السياق البرامجي للمجلس فعّلت اللجنة الصحية تحت إشراف الأخصائية كنوز الرويلي ومجموعة من المدربات جملة من الفعاليات احتفاءً باليوم العالمي للتطوع، شملت دورة في الإسعافات الأولية والتنبيه والتوعية بالأخطاء الشائعة التي يمكن حدوثها عند الارتجال بمحاولة إسعاف مريض ما، وضرورة إجادة الطرق الصحيحة المطلوب اتباعها خلال نقل أو إسعاف المرضى.وقدمت مشرفة لجنة المهن والتدريب بالمجلس هناء التيماني برنامجاً تدريبياً بعنوان "قوة العمل التطوعي" بالشراكة مع نادي الحي في الابتدائية العشرون للبنات بالقريات، ليكون ختام نشاط اللجنة النسائية في محافظة القريات في الثانوية الـ 11، وذلك بالبرنامج الثقافي الذي تولت تنفيذه نجاح الرويلي وأفراح العنزي مع عدد من الطالبات بعنوان "كتاب و قهوة"، تضمن رحلة مع كتب متعددة الموضوعات، لإثراء المستفيدات من البرنامج ورفع مخزونهن الثقافي والمعرفي، والتشجيع على القراءة ومهاراتها.وقال أمين عام مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن المجلس جاء كمبادرة من مبادرات إمارة منطقة الجوف، ليشكل ضمن منظومة الجهود الرامية لخدمة المجتمع عملاً جيداً، أثمر عن قرار بتأسيس فريق نسائي تابع له في محافظة القريات، سيضمن تحقيق المزيد من المكاسب، لاسيما وأن عضوات فريق مجلس شباب الجوف النسائي يشاركن بخبرتهن وتمرسهن في التدريب والتنظيم.// انتهى //22:32ت م0131