الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسيقيم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في الرياض وماليزيا، خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويبدأ "الأخضر" غدًا الأحد معسكره في الرياض، الذي يمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد لكأس آسيا والتي تتخللها عدة مباريات ودية.واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم : محمد اليامي، وأمين بخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالإله العمري، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله حسون، وسعود عبدالحميد، ومحمد الشنقيطي، وعبدالله اليوسف، وخالد الدبيش، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، ويوسف الحربي، وسامي النجعي، وسعد السلولي، وأيمن يحيى، وفواز الطريس، وأيمن الخليف، وحسين العيسى، وخالد الغنام، وعبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وهارون كمارا، وفراس البريكان.يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، إلى جوار منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.// انتهى //22:57ت م0137