الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الروسي دانيال ميدفيديف بطلاً للنسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس المقدمة من شركة أرامكو السعودية.واختتمت البطولة مساء اليوم بعد أن فاز الروسي دانييل ميدفيديف على منافسه الإيطالي فابيو فونيني في المباراة النهائية، ليكتب اسمه كأوّل لاعب يحقّق هذه الكأس التي تقام للمرّة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد انتصاره بمجموعتين للا شيء في مباراة استمتع بها الجمهور الغفير.وكانت البطولة قد انطلقت الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، شهدت عدة مباريات بين ثمانية لاعبين عالميين يعدون من أبرز وأهم النجوم في عالم الكرة الصفراء، وتعد هذه البطولة بداية لحقبة جديدة لرياضة التنس في المملكة، والتي من المتوقّع أن تشهد نموًّا في هذه الرياضة بشكل كبير في السنوات المقبلة، خصوصًا أنها تندرج ضمن الرياضات المختارة في إستراتيجية دعم الأندية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة منذ فترة.وعلّق ميدفيديف على فوزه التاريخي بالبطولة قائلاً: "سعدت جداً بفوزي التاريخي في ميدان الدرعية، لم أشعر بالبرد مثل فونيني لأنني اعتدت هذا الطقس من قبل، أشكر جميع القائمين على البطولة، وأخص بالشكر هذا الجمهور الرائع على حضوره وتفاعله الاستثنائي".وفي مباراة الترضية للمركز الثالث والرابع، استطاع الأمريكي جون إيسنر انتزاع فوز صعب من منافسه الألماني يان-لينارد ستروف بنتيجة 4 - 6 لصالح ستروف في المجموعة الأولى، ثم 7 - 5 لصالح إيسنر في المجموعة الثانية، واختتمت بمجموعة فاصلة بواقع 13-11 لصالح إيسنر في مباراة امتازت بالتنافس الشديد بين اللاعبين.وعلى صعيد المباراة الاستعراضية التي أقيمت في بداية اليوم استطاع الأمريكي مايكل ممواه التغلب على صاحب الأرض اللاعب عمار الحقباني بواقع مجموعتين 6 - 2، و 6 - 0.// انتهى //23:03ت م0138