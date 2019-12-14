القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى "شباب العالم" الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.كما شارك في المنتدى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، ومعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي الأمين لعام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في مصر وسفراء الدول العربية والأجنبية.ورحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح المنتدى بالحضور، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعود بالجميع إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون.وأعلن فخامته انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد وصل مطار شرم الشيخ الدولي في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله معالي وزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.ويشارك في المنتدى آلاف الشباب من الجنسين من مختلف دول وقارات العالم عبر 24 جلسة و14 ورشة عمل تناقش مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية والقارية، وتتصدر ملفات التغير المناخي والطاقة والتنمية في إفريقيا والإرهاب والنزاعات المسلحة والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي النقاش خلال جلسات المنتدى.ويشهد المنتدى هذا العام بحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة.كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات المقسمة على تسعة محاور تشمل قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، وكذلك نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر، فيما سيختتم المنتدى أعماله بإعلان التوصيات الختامية.وتخلل حفل الافتتاح عرض عدد من النماذج والتجارب المحفزة للشباب وعروض فنية متنوعة.// انتهى //23:51ت م0140