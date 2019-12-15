القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير قيس العزاوي إلى خلق حالة من الوعي القانوني في المجتمعات العربية وترسيخ سياسة سيادة القانون.وطالب في كلمة الأمانة العامة للجامعة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي لمناقشة قضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت" والذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون بالتعاون مع الجامعة، بتنظيم نسخ متتالية من هذا المنتدى في كافة الدول العربية لتعزيز ثقافة الوعي بالقانون.وقال إن الجامعة العربية تعمل على تأسيس برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية قانونية لخدمة العالم العربي خاصة في مواجهة الظواهر المستحدثة من تشكيك في الوعي والثوابت، مؤكدًا أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمنظمات المجتمع المدني في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ونظراً للأهمية الكبيرة لتلك المؤسسات في تنمية المجتمعات وبلورة المواقف من القضايا التي تواجه المجتمعات العربية والعمل على حلها على أسس من التضامن الاجتماعي.من جانبه أوضح رئيس المركز العربي للوعي بالقانون المستشار خالد القاضي أن هذا المنتدى يهدف إلى مناقشة عدد من الرؤى المقترحة بشأن هذه التحديات للوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة العديد من الجرائم في مقدمتها الإرهاب بوصفه جريمة منظمة عابرة للحدود.وأكد ضرورة تكامل الجهود لمواجهة تحديات ثقافة الوعي بالقانون في الدول العربية، مشددًا على ضرورة التصدي لكثرة الشائعات وتزييف الوعي العام، ومواجهة ثقافة التشكيك في الثوابت.// انتهى //00:08ت م0141