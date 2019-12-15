القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشباب المشارك في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ إلى المشاركة في حوار عالمي تطلقه المنظمة الأممية العام المقبل.وقال غوتيريش في كلمة ألقاها عبر "الفيديو كونفرانس" خلال افتتاح المنتدى اليوم إن الأمم المتحدة ستحتفل -العام المقبل- بعيدها الخامس والسبعين، وسيتم إطلاق حوار عالمي، داعيًا الشباب إلى المشاركة عبر أفكارهم للمساعدة في تحقيق عالم أفضل.وأكد أن الشباب هم من يقومون بالتغيير ويحولون كل العالم، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لديها إستراتيجية 2030، التي تهدف ليس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن أيضًا لفعل ذلك من خلال تمكين الشباب، والتشجيع على هزيمة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والتصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد، ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، والحث على الاستمرار في الضغط من أجل حل مشكلة التغير المناخي.من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لي يونج في كلمته أن تبني رؤى الشباب في أي عملية تنموية أمر حتمي وضروري، لافتًا إلى أن رؤية الأمم المتحدة لشباب 2030 تدعو إلى انخراط الشباب ومساهمتهم كالتزام كامل من أجل تحقيق رؤية الأمم المتحدة.وقال إن إستراتيجيتهم تعتمد على دمج الشباب بشكل كامل في كل أولويات الإستراتيجية لرفع القدرات والعمل على زيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا أنه عند دمج الشباب في المجتمع تكون العملية التنموية والاقتصادية والصناعية أكثر استدامة.وأوضح أن التكنولوجيا ليست العامل الوحيد الذي يساعد على خلق فرص العمل للشباب، وإنما هناك التغير الهيكلي والعلاقات بين سوق العمل وتحركات السياسية بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية.وأشار إلى أن خدمات (اليونيدو) تزيد من فرص الشباب وفرص تشغيلهم وتزويدهم بالأدوات الضرورية التي تمكنهم من إنشاء مشروعات مستدامة تحقق الربح.وكدت كلمات الشباب في حفل افتتاح المنتدى على أهمية مواجهة التحديات والدفاع عن حقوق الأطفال وتعميق معاني الإنسانية والحوار وتقبل الآخر وعدم التمييز.// انتهى //00:14ت م0142