القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسرحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدمة من شركة "لاجاردير سبور"، وذلك فيما يتعلق بإنهاء عقدها مع كاف.وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -في بيان اليوم- إن لاجاردير سبور زعمت أن كاف أنهى هذا العقد بشكل غير قانوني، وطلبت ضمن أمور أخرى أن يطلب من كاف إعادة العمل بالعقد على الفور.وأوضح كاف أنه تم إخطار الاتحاد الأفريقي أمس بقرار غرفة التجارة الدولية، بعدما نظر مُحكم الطوارئ في الأسباب التي دفعت كاف إلى إنهاء الاتفاق، ورفض جميع طلبات شركة (لاجاردير سبور).. كما تم إلزام الشركة بدفع التكاليف الإدارية لإجراءات التحكيم وأيضًا المساهمة بأكثر من 60 ألف يورو في التكاليف القانونية لكاف.وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أنه وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيواصل الدفاع عن حقوق مشجعي كرة القدم الذين يريدون أن يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم الأفريقية في بلادهم، وسيحمي كاف حقوق الشركاء التجاريين الحقيقيين الذين يرغبون في رؤية بيئة عمل صحية وتنافسية وشفافة لكرة القدم في أفريقيا.// انتهى //00:18ت م0143