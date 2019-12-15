صوير 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدعت جمعية البر الخيرية في صوير والمراكز التابعة بمنطقة الجوف المستفيدين من خدماتها لمراجعة مقر الجمعية يوم بدأ من يوم غداً الأحد وحتى يوم الخميس القادم لاستلام السلة الغذائية وكسوة الشتاء.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ماجد شاقي الرويلي أن الجمعية تستقبل مستفيديها خلال أوقات الدوام الرسمي ، مؤكداً ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد المحددة ، حيث تم تخصيص يوم الأحد للمستفيدين في مركز صوير "رجال" ويوم الاثنين لمراكز هديب وهدبان والرفعية "رجال"، فيما تم تخصيص يوم الثلاثاء للمستفيدين في مراكز زلوم والعمارية والشويحطية "رجال"، وفي يومي الأربعاء والخميس فتم تخصيصها "للنساء فقط".وأعرب الرويلي عن شكره لكل من ساهم ويساهم في دعم الجمعية لتواصل أعمالها الإنسانية لمستفيديها، داعياً الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم .// انتهى //00:55ت م0148