الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن سعادته بالانطلاقة القوية لمنافسات بطولة المملكة الدولية لقفز الحواجز في مرحلتها الأولى ضمن مهرجان الدرعية للفروسية، مبيناً أن هذا النجاح جاء بتوفيق من الله ثم بالدعمالكبير التي تلقاه الرياضة في المملكة العربية السعودية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، وكذالك متابعة سمو الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وهذا امتداد لنجاح البطولات العالمية والدولية التياحتضنتها المملكة.وتحدث سمو الأمير عبدالله بن فهد عن استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم للفروسية في 2024م قائلاً "لولا مكانة المملكة الكبيرة والتطورالسريع في جميع المجالات، ما استطعنا أن نجذب مثل هذه البطولات".وعن أهمية مشاركة الفرسان السعوديين في مثل هذه البطولات، أكد أن مشاركة الفارس السعودي في البطولات الدولية أمر مهم، لحجم ونوع المنافسة التي تعود عليه بالنفع وتثري تجربته وتصقل موهبته، وهذا ما ينبغي له أن يعمل عليه، فالاحتكاك والمنافسة مع فرسان دوليين ودخول أجواء بطولات دولية، ستمنحه ما يحتاجه إذسيواكب مستواه طموحه الذي نعلم تماماً بأنه كبير وكبير جداً، لذا دائماً ما يسجل الفارس السعودي حضوره اللافت عالمياً حتى بات رقماً صعباً في كل المنافسات التي يشارك بها، مستشهداً بالفارس الشاب وليد الغامدي الذي حقق المركز الثاني في شوط الجائزة.وحول استعداد الاتحاد لأولمبياد طوكيو قال "نحن ننتظر نتائج هذه البطولة، وبناءً عليها سنرسم البرنامج المناسب للأولمبياد، وفرصنا كبيرة، إلا أن الجزم في رياضة الفروسية يظل مستحيلاً حتى آخر جولة، ولكن دائماً سنكون متأكدين من حجم الثقة في النفس التي يمتلكها فرساننا والثقة التي نشعر بها عندما يمثلون وطنهم داخل أي ميدان للفروسية وفي أي مكان.// انتهى //01:17ت م0149