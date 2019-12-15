كامبالا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأجرى الرئيس الأوغندي يويري موسفيني اليوم تعديلات وزارية باستبعاد بعض الوزراء و تعيين آخرين.وأوضح الرئيس موسفيني في بيان أنه احتفظ بأغلب المسؤولين من بينهم نائب الرئيس ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية. كما حوّل بعض الوزراء لتولي حقائب وزارية أخرى.و أنهى الرئيس مهام كاهيندا أوتافير كوزير للعدل و الشؤون الدستورية و عينه وزيرا لشؤون أفريقيا الشرقية. و تولى افريم كامانتو منصب وزير العدل لكن بعدما تخلى عن منصب وزير السياحة.وغيّر الرئيس موسفيني وزير الطاقة و المناجم ، وزير الجماعات المحلية ، وزير الأشغال العمومية ، وزير الأرض و الإسكان و العمران.كما غيّر وزير تساوي الأجناس ، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير الإعلام ، وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .و يأتي التعديل الوزاري في وقت يستعد فيه الرئيس موسفيني لانتخابات 2021 .// انتهى //04:00ت م0154