سياسي / الرئيس الأوغندي يجري تعديلات وزارية
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
كامبالا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
أجرى الرئيس الأوغندي يويري موسفيني اليوم تعديلات وزارية باستبعاد بعض الوزراء و تعيين آخرين.
وأوضح الرئيس موسفيني في بيان أنه احتفظ بأغلب المسؤولين من بينهم نائب الرئيس ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية. كما حوّل بعض الوزراء لتولي حقائب وزارية أخرى.
و أنهى الرئيس مهام كاهيندا أوتافير كوزير للعدل و الشؤون الدستورية و عينه وزيرا لشؤون أفريقيا الشرقية. و تولى افريم كامانتو منصب وزير العدل لكن بعدما تخلى عن منصب وزير السياحة.
وغيّر الرئيس موسفيني وزير الطاقة و المناجم ، وزير الجماعات المحلية ، وزير الأشغال العمومية ، وزير الأرض و الإسكان و العمران.
كما غيّر وزير تساوي الأجناس ، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير الإعلام ، وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .
و يأتي التعديل الوزاري في وقت يستعد فيه الرئيس موسفيني لانتخابات 2021 .
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