الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يهاتف عبدالمجيد تبونالقيادة تهنئ رئيس الجزائر ورئيس وزراء بريطانياولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستانيالملك يعيد هيبة الرقابة ويحمي المال العام ويكبل الفاسدينأمير الرياض يرعى تخريج أطباء الدراسات العليا بالتخصصيفيصل بن مشعل يرأس اجتماع فريق عمل مهرجان كليجا القصيمهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعزيز النزاهة واستئصال الفاسدينتمكين المحاكم قبول الدعاوى من دون رقم هويةأكثر من ألف مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط المدرسي بالرياضعمران خان يزور المسجد النبوي«الإسكان» تستهدف خدمة 300 ألف أسرة سعودية خلال 2020عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين يمولان حزب اللهواشنطن تهدد إيران بـ «رد حاسم» حال استهداف مصالحهامصرع وجرح 38 من ميليشيا الحوثيالعراق: الشارع يرفض مرشحي الأحزابالسودان: إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لعامينترحيب فلسطيني بقرار تجديد التفويض «لـلأونروا»نيجيريا: جماعات مسلحة تقتل أربعة رهائن// يتبع //06:01ت م0003