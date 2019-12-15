عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يهاتف عبدالمجيد تبون
القيادة تهنئ رئيس الجزائر ورئيس وزراء بريطانيا
ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني
الملك يعيد هيبة الرقابة ويحمي المال العام ويكبل الفاسدين
أمير الرياض يرعى تخريج أطباء الدراسات العليا بالتخصصي
فيصل بن مشعل يرأس اجتماع فريق عمل مهرجان كليجا القصيم
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعزيز النزاهة واستئصال الفاسدين
تمكين المحاكم قبول الدعاوى من دون رقم هوية
أكثر من ألف مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط المدرسي بالرياض
عمران خان يزور المسجد النبوي
«الإسكان» تستهدف خدمة 300 ألف أسرة سعودية خلال 2020
عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين يمولان حزب الله
واشنطن تهدد إيران بـ «رد حاسم» حال استهداف مصالحها
مصرع وجرح 38 من ميليشيا الحوثي
العراق: الشارع يرفض مرشحي الأحزاب
السودان: إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لعامين
ترحيب فلسطيني بقرار تجديد التفويض «لـلأونروا»
نيجيريا: جماعات مسلحة تقتل أربعة رهائن
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