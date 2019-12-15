الباحة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واستعقد محافظة القرى بالباحة غداً, ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان, وذلك بقاعة المكتب التعاوني بالمحافظة.وأشار محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان أن سيتم خلال الورشة استعراض رؤية ورسالة وزارة الإسكان وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها, إضافة إلى تقديم عرض مرئي وشرح لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.ونوه العبيلان بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن, داعياً الجميع للحضور والاستفادة.// انتهى //09:15ت م0012