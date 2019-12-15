الكويت 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسسيطرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم على حريق اندلع بأحد المخازن للآلات الميكانيكة في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ.وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، ولا توجد أي إصابات.وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.// انتهى //09:19ت م0013