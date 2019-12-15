عدن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية.وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأسفر الهجوم - وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.// انتهى //09:22ت م0014