سياسي / الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
عدن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس
أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأسفر الهجوم - وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.
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