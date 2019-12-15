الباحة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأعلنت رابطة فرق الأحياء الفرعية بمنطقة الباحة روزنامة فعالياتها للموسم الرياضي الحالي، حيث تنطلق أولى فعالياتها يوم الأربعاء القادم بدورة بعنوان "رخصة مدرب معتمد" والتي يقدمها المحاضر وليد فطافطه، ودورة أخرى يوم الأحد القادم بعنوان "رخصة حكم معتمد" والتي يقدمها الحكم الدولي السابق مرعي العواجي.من جهته قال رئيس رابطة فرق الأحياء بمنطقة الباحة حسن بن دباج الزهراني أن الرابطة تعمل بشكل متواصل ومستمر لتنفيذ روزنامة فعالياتها والتي تنطلق بعدد من الدورات المتخصصة في المجال الرياضي، ويعقبها انطلاق العديد من البطولات الرياضية وهي بطولة الدوري العام، وبطولة الكأس، ومن ثم كأس السوبر والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي, وبمشاركة 1450 لاعب يمثلون 48 فريق في دوري رابطة الأحياء لكرة القدم بالباحة.ونوه دباج أنه منذ تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي، والجميع يعمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة الباحة وكافة محافظاتها بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.وأشار رئيس رابطة فرق الأحياء بمنطقة الباحة في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والذي كان له الدور الأساسي والهام في تأسيس رابطة فرق الأحياء بالمنطقة، حيث تكفل سموه بدفع كافة رسوم تأسيس الفرق، حرصاً من سموه الكريم على تطوير لعبة كرة القدم في منطقة الباحة وتقديم رياضة أحياء منظمة تعمل على رعي وصقل مواهب كرة القدم.// انتهى //09:27ت م0018