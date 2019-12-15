نجران 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها وأعمال التحسين والتجميل بالمنطقة وصيانة الأرصفة والإنارة.وشملت الجولة الوقوف على أعمال السفلتة الجاري تنفيذها بعدد من المواقع، وأعمال التحسين والتجميل وصيانة الأرصفة والإنارة، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والتقى المقاولين المنفذين لتلك المشاريع.وأشاد أمين منطقة نجران على سرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.// انتهى //09:42ت م0021