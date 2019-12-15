جيزان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، و الداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، و ضمد، وفيفا، وفيفا ،وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:57ت م0022