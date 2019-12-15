عدن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسلقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرين بينهم خبراء ألغام في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولتهم زرعها في منطقة سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق محافظة البيضاء بوسط اليمن.وأفاد مصدر عسكري أن عناصر من الميليشيا المدعومة من إيران حاولت الليلة الماضية زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره - بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.وكان خبير ألغام وعنصرين آخرين من الميليشيا لقوا مصرعهم في حادثة مشابهة في المنطقة ذاتها من الأسبوع المنصرم.// انتهى //10:01ت م0024