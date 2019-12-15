الخليل 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم أخوين وأسير محرر.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل أن جنود الاحتلال اعتقلوا الأخوين هاني وخالد جوابرة، والفتى عمار محمود جوابرة، والأسير المحرر عماد خالد جوابرة، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم العروب شمالًا، فيما اعتقل الجيش إيهاب غالب أبو داوود زيدات، عقب دهم منزله في بني نعيم شرق الخليل.// انتهى //10:52ت م0028