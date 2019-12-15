الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحصل قسم التغذية بمستشفى عفيف العام على شهادة نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة لسلامة الغذاء ( HACCP ) العالمية المعتمدة دولياً .وأوضحت صحة الرياض أن هذا النظام يعد نظاما وقائيا يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار HAZARDS سواءً أكانت (بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية)، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPS التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة الغذاء من التسمم الغذائي .ويتميز هذا النظام بكونه يجعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية (الرقابة الذاتية) كما يجعل متداولي الغذاء أكثر تفهماً لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون .// انتهى //11:04ت م0030