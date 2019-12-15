تبوك 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل وضباء.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:05ت م0031