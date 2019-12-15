جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسوقع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ثلاثة أبحاثٍ علمية تناولت الجوانب الطبية والنفسية والقيمية، وذلك خلال حفله السنوي العاشر لدعم الأبحاث الذي أقيم مؤخراً في مكتبة الملك فهد العامة بجدة.وتأتي مبادرة دعم الأبحاث العلمية تأكيداً على تحقيق رسالة الوقف العلمي الرامية إلى وقف جزء من الأموال وإدارتها بحرفية لتنمية المجتمع وخدمة الأجيال أملاً في مرضاة الله، و تستند منهجية عمل المبادرة بشكلٍ أساسي على عملية رصد المشكلات المجتمعية من قبل الخبراء والمختصين، يلي ذلك إبداء المقترحات البحثية لعلاج تلك المشكلات حيث يتم تحديد المحاور الرئيسية للأبحاث والإعلان رسمياً عنها عبر الموقع الإلكتروني للوقف العلمي مع أهمية مطابقة المحاور وتناغمها مع المعايير البحثية المحلية والعالمية، إلى جانب إمكانية تحويل البحث إلى مشروع ابتكاري تطبيقي لحل مشكلة مجتمعية.يُذكر أن الأبحاث المدعومة تناولت موضوعات "استكشاف خواص القياس النفسي لاختبار فحص تعاطي المخدرات في المجتمع السعودي" للباحث الدكتور حسام مراد، و "مدى تأثير 1.25 ثنائي هيدروكسي فيتامين د 3 وماء زمزم على خلايا سرطان القولون" للباحثة سارة القرشي، بالإضافة إلى "تطبيق إلكتروني تفاعلي لتعزيز قيمة بر الوالدين لدى الأطفال" للباحثات الدكتورة إيناس سرور و الدكتورة أروى اللينجاوي والأستاذة سارة اليحيوي، والذي تم ربطه بمبادرة إحسان التي أطلقها الوقف العلمي مؤخراً.// انتهى //11:19ت م0034