إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.واهتمت بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في المنطقة.وعرجت صحف باكستان إلى سير العمل على المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وتناقلت أنباء مقتل ستة أشخاص وإضرام النار في عدد من محطات القطارات والبنوك خلال الاحتجاجات الجارية في الهند ضد قانون الجنسية.وتطرقت صحف صباح الأحد إلى حكم القضاء السوداني على الرئيس السابق عمر البشير بالسجن لمدة عامين بتهم الفساد.في الشأن الدولي أشارت إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عزم المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر يناير المقبل.// انتهى //11:19ت م0035