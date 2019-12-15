رام الله 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستقباله وفدًا من المثقفين والمفكرين المصريين.وأشارت صحف السبت إلى أقوال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن فلسطين صمدت أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث مهاجمة مستوطنين مركبات قرب بيت لحم، وإصابة عاملين برصاص الاحتلال شمال طولكرم، وإجبار مواطن فلسطيني على هدم مسكنه ذاتيًا في جبل المكبر بمدينة القدس.وأوردت صحف فلسطين خبر ترحب جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات، وعدته انتصارًا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم حلًا نهائيًا.وتطرقت إلى حكم محكمة في الخرطوم، بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة في قضية فساد، بعد أشهر من الإطاحة به من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.وعرجت على مقتل 25 جنديًا أفغانيًا في هجوم على قاعدة عسكرية بولاية غزنة التي تقع جنوب غرب العاصمة الأفعانية كابل.// انتهى //11:22ت م0036