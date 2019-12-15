الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسافتتح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده اليوم ملتقى الجودة التوعوي الذي تنظمه الهيئة برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على مدى يومين ويجمع المتخصصين والمهتمين بالجودة لتبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.ورحب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بالجهات المشاركة في الملتقى, مؤكدًا أهمية ودور الجودة في رفع كفاءة الأعمال، لافتا إلى أن هيئة التخصصات الصحية تسعى إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعالمية.وأوضح أن هيئة التخصصات الصحية تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح مع المنشآت الحكومية وبعض المنشآت الدولية التي تُعنى بالصحة وتحسين الجودة في العمليات والخدمات.ويصاحب الملتقى أربع ورش عمل، حيث خصص للمؤتمر الرئيسي 8 ساعات تعليم طبي مستمر، ولورش العمل 4 ساعات تعليم طبي مستمر.// انتهى //11:22ت م0037