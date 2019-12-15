جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسوقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها اتفاقية تعاون مع وكالة الصحة العامة السويدية رغبة في تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة وذلك ضمن إطار التعاون الذي تم إعداده عام 1441هـ.ووقع الاتفاقية نيابة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها المدير العام التنفيذي على الاتفاقية الدكتور عبدالله القويزاني والمدير العام التنفيذي لوكالة الصحة العامة السويدية الدكتور يوهان كارلسون.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير مبادرات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك وتم تحديد مجالات العمل، وتضمنت القوى العاملة والتطوير التنظيمي والإستراتيجية المؤسسية وتخطيط الأعمال والمختبرات المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة واقتصاديات الصحة و تحليلاتها والوقاية من الأمراض غير المعدية وتعزيز أساليب الحياة الصحية ومراقبة الأمراض المعدية وغير المعدية وتحسين الصحة.وحول هذه الاتفاقية أوضح الدكتور القويزاني أنها تستمر لمدة خمس سنوات تتم مراجعتها وتجديدها باتفاق من الطرفين حسب المتغيرات بما يخدم المصلحة العامة، مضيفاً قائلاً:" هذه الاتفاقيات تعزز دور المركز في خلق ممارسات صحية جديدة وتطور الأداء الصحي العام، والاستفادة من منظمات عريقة كوكالة الصحة العامة السويدية يؤكد حرصنا على نقل أفضل الممارسات إلى قطاع الصحة العامة محلياً وتبادل الخبرات".// انتهى //11:28ت م0038