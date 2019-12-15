بغداد 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل الدائر بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات المعروض للتصويت في مجلس النواب, فضلًا عن اهتمامها بالحراك السياسي لاختيار شخصية تتوفر فيها المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس الوزراء خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.ونوهت بالأنباء التي تحدثت عن توصل الكتل السياسية إلى مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء توقعت أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.وتطرقت صحف الأحد إلى التطورات التي شهدتها ساحات الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق أمس، مبرزةً دورها في الضغط باتجاه إجراء انتخابات مبكرة, منوهةً بالأوضاع التي شهدتها المناطق المحيطة بساحة التحرير في بغداد ومنها الانتشار الأمني الواسع والزخم المروري الناجم عن إغلاق عدد من الشوارع.// انتهى //11:28ت م0039