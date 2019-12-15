النبهانية 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم اليوم، مشاركتها التوعوية والوقائية في البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات المنظم تحت شعار " عزيمة وطن " الذي أقيم في استراحة البلدية بالمحافظة، واستمر مدة أسبوع.وجاءت المشاركة عبر جناحها التوعوي والوقائي عبر عرض مواد توعوية للتحذير من المخدرات وأثرها السيئ مع التأكيد على أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة وتوعية المجتمع حيال تلك المخاطر عبر الشاشات الإلكترونية والمطبوعات واللوحات في المعرض المخصص للهيئة.وشهد الجناح زيارة محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحياء وبعض المسؤولين بالمحافظة وعدد كبير من الزوار وطلاب المدارس وبلغ عدد الزوار أكثر من ١٢٠٠ زائر.كما استلم رئيس هيئة محافظة النبهانية الشيخ لافي بن محمد الحربي من محافظ النبهانية درعاً تذكارياً لمشاركة الهيئة في هذا البرنامج.// انتهى //11:29ت م0040