القريات 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسنفذت جمعية التنمية الأسرية " أسرتنا "اليوم، بمحافظة القريات ممثلة بوحدة التطوع بالجمعية أمس محاضرة بعنوان " التطوع بإبداع "للمدربة عهود الوادعي، وهدفت المحاضرة إلى غرس قيم الخير والعطاء ونشر ثقافة التطوع بمستويات مختلفة مبنية على مراحلهم العمرية، وذلك عبر تعريفهم على مفاهيم التطوع والعمل الجماعي وإكسابهم مهارات تخطيط المشاريع التطوعية وتنفيذها ومهارات التأثير الإيجابي على المجتمع.وفي نهاية المحاضرة قدمت الوادعي شكرها للمشاركات متمنيه للجميع التوفيق.// انتهى //12:10ت م0051