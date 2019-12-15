وادي الدواسر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، في حملة التبرع بالدم التي ينفذها مستشفى المحافظة العام لعدة أيام ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع من خلال العيادات المتنقلة على طريق وادي الدواسر – الرياض.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن المشاركة في تلك الحملة التي شارك فيها بالإضافة الى كشافة الإدارة المشاركين في برنامج التأهيل الكشفي من القيادات الكشفية الهدف منه تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى أفراد المجتمع، والتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة البذل والعطاء، مُشيراً الى أن مشاركة القيادات الكشفية بالتبرع بدمائهم يأتي تعزيزاً لأواصر الترابط بين أفراد المجتمع الواحد من خلال المساهمة في تخفيف معاناة المرضى المحتاجين للدم، وهو واجب إنساني يجب استشعاره من الجميع.// انتهى //12:31ت م0053