نجران 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم الأهلي اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "أنشئي مشروعك واستعدي للنجاح"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء سعيد الشهراني وعدد من القيادات النسائية، وذلك بمقر الإدارة.وتناول البرنامج الذي قدمته المدربة ريم آل شيبان، التعريف بمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها، وأنواعها، والفرق بين الإدخار والاستثمار، وتعريف الاستثمار، وكيفية تصميم خطة لإنشاء المشروع، ومراحله وكيفية إدارته، ومصادر التمويل.// انتهى //12:37ت م0055