الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسبدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقة عسير في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 29 موقعاً بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مستشفى المجاردة العام بمحافظة المجاردة لمدة يومين, فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، والثانوية الثامنة بمدينة أبها، وثانوية الدحو بمحافظة بيشة، وثانوية درب العقيدة بمحافظة أحد رفيدة، ومدرسة ال غثران بمحافظة النماص, وثانوية المقررات بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم واحد لكل موقع.كما تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها غداً للنساء في الثانوية التاسعة بمدينة ابها، وثانوية اعلام بيشة بمحافظة بيشة، وثانوية القرحاء والدمج الفكري بمحافظة احد رفيدة، ومدرسة ال دحمان بمحافظة النماص وادارة التعليم بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدة المتنقلة الثلاثاء القادم، خدماتها للرجال ولمدة يوم واحد في فرع خدمات المياه بمحافظة المجاردة, فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الثانية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي الثانوية العاشرة بمدينة أبها، والثانوية العشرون بمحافظة خميس مشيط، وثانوية المدراء بمحافظة بيشة، والثانوية الاولى بمحافظة أحد رفيدة، وثانوية التحفيظ بمحافظة ظهران الجنوب، ومجمع سبت تنومه بمحافظة النماص لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدة المتنقلة الأربعاء القادم بخدمة النساء في الثانوية الحادية عشر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي ثانوية التحفيظ بمحافظة بيشة، والثانوية الحادية عشر بمدينة أبها، والثانوية الثانية بمحافظة أحد رفيدة، ومتوسطة مليح بمحافظة النماص لمدة يوم واحد لكل موقع.وتختتم الوحدة المتنقلة الخميس القادم زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في الثانوية الثانية عشر بمدينة أبها، وثانوية الدربين وعراب بمحافظة أحد رفيدة، وثانوية كتام بمحافظة ظهران الجنوب، وثانوية مليح بمحافظة النماص لمدة يوم لكل موقع.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".وأوضحت أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //12:39ت م0056