مكة المكرمة 18 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واسوزعت إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة لشؤون التوجيهية والإرشادية بالتعاون مع إدارة خدمات الجنائز عددا من الخزائن الخاصة بحمل المصاحف والكتب في مصليات الجنائز وصحن الطواف بشكل جديد وتحتوي على عدد من الخدمات منها المصاحف ذات الحجم الكبير والمترجم معاني كلماتها لعدد من اللغات.وأكد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني أن توفير هذه الخزائن جاء بعد تدشين معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لها في وقت سابق للمضي قدماً في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين وإبراز للجهود العظيمة التي تقدمها المملكة –حفظها الله-.// انتهى //12:47ت م0057