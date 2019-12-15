الخبر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحصل قسم المختبرات الطبية وبنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على اعتراف الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نجاح بلغت 99.8%، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها فريق الاعتماد مؤخراً كجزء من برامج الاعتماد الخاصة بكلية علماء الأمراض الأمريكية.وأعرب مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الدكتور عبدالله الربيش، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضع مختبرات المستشفى كمركز رائد في ضمان جودة المختبرات بالمنطقة ويؤكد أهميته بالنسبة لأخصائي الرعاية الصحية ونظام المستشفى، وتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المختبرية والرعاية الشاملة للمريض ورفع مستواها وتحسين مفهوم نظامها الصحي الشامل.وأكد الدكتور الربيش، سعي المستشفى الجامعي بالخبر للتميز بكافة أعماله وعملياته التي يقوم بها الكوادر الطبية السعودية وتحقيقه لمثل هذه المراكز للمرة الرابعة على التوالي وسعيه الجاد نحو القمة وتحقيق أعلى المراكز على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا الانجاز وما تتلوه من انجازات هي محل اهتمام وعنايه من ادارة المستشفى والجامعة للتطوير والتحديث المستمر وتذليل كافة الصعاب للوصول الى القمة والمركز الأول باذن الله .وأضاف الدكتور الربيش، أن جامعي الخبر يعد واحداً من 8000 منشأة صحية معتمدة في هذا المجال على مستوى العالم، وتعتبر كلية علماء الأمراض الأمريكية (CAP) من أكبر المنظمات العالمية المعتمدة في علم الأمراض من قبل مجلس الإدارة للاعتماد المختبري وبرامج اختبار الكفاءة من خلال تعزيز التميز في ممارسة علم الأمراض والمختبرات في جميع أنحاء العالم وانه من خلال إجراءات برنامج اعتماد (CAP)، والمصمم لضمان تقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية لجميع مرضى المختبرات، يقوم المفتشون بفحص سجلات المختبر ومراقبة جودة الإجراءات والفحوصات للعامين السابقين، ويقوم مفتشو الكلية أيضًا بفحص مؤهلات العاملين في المختبرات، والمعدات، والمرافق، وبرامج السلامة، والسجلات، والإدارة العامة.// انتهى //12:49ت م0058