المدينة المنورة 18 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واسقام فريق من منظمة الصحة العالمية بزيارة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وقف خلالها على معايير وجهود الإدارة نحو اعتماد المدينة ضمن برنامج المدن الصحية.واشتملت جولة الفريق على زيارة مدرسة حطين الابتدائية والمدرسة الثانوية الـ 19 للبنات، كما قام الفريق بزيارة لـ " مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة " تعرف خلالها على مراكز ووحدات المدينة ومرافقها المختلفة, وعلى مركز العوق الفكري, والعوق البصري, والعوق الحركي, ومركز التوحد, ومركز الخدمات المساندة، والساحات والمراكز الترفيهية والملاعب الرياضية ومختلف مرافق المدينة.وعقد فريق المنظمة اجتماعاً مع مسؤولي إدارة التعليم بالمنطقة, جرى خلاله مناقشة معايير وجهود الإدارة العامة للتعليم نحو اعتماد المنطقة "مدينة صحية", واستعراض الجهود التي قامت بها إدارة التعليم في هذا الاتجاه.ويضمّ فريق منظمة الصحة العالمية الخبيرة بالمنظمة الدكتورة سمر الفقي, وممثلي المنظمة كل من الدكتور نزار الفكي والدكتورة مها العدوي, والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي, ونائب رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدن الصحية بالمدينة الدكتور نواف السراني، وعدد من أعضاء وعضوات الإدارة العامة على الإشراف على المدن الصحية بالمملكة واللجنة الإشرافية العليا بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //12:55ت م0059