الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسرفع قائد فريق نادي ضباط قوى الأمن إبراهيم المهنا وتيرة استعداداته للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة في القارة الآسيوية خلال الفترة من 4 ـ 17 يناير المقبل.ونجح السائق المهنا وبمساعدة ملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب من الفوز مؤخرًا ببطولة السعودية للراليات الصحراوية عن فئة "T4" والمخصصة للشاحنات، بعد أن حقق نقاط البطولة الكاملة (150) عبر جولاتها الخمس التي أقيمت في عسير، والقصيم، والعلا نيوم، والرياض، والمنطقة الشرقية، دون تعرضهم لأي مخالفة أو جزاءات وقتية.وأكمل إبراهيم المهنا، الذي أتمّ مشاركته رقم 140 في مسيرته التي بدأت عام 2008، عقد ألقاب البطولات الخليجية للراليات، بعد أن تمكن من تحقيق بطولة الإمارات والكويت وقطر للراليات في سنوات مختلفة، ليكون بذلك السائق الوحيد الذي جمع البطولات الخليجية.واستطاع فريق نادي ضباط قوى الأمن تأهيل الملاح الصاعد رائد أبو ذيب وتجهيزه بشكلٍ قوي قبل خوض غمار رالي داكار الذي ينافس الفريق فيه وسط مشاركة 45 فريقًا متخصصين في سباق الشاحنات، إذ حدد الفريق أهدافه بإكمال الرالي دون انسحاب أو البحث عن مراكز متقدمة، حيث يقام الرالي من مدينة جدة وينتهي في القديّة القريبة من العاصمة الرياض، مع مسافة إجمالية تبلغ 7,800 كلم.// انتهى //12:56ت م0060