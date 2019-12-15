لندن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن الخطوات المتوقع أن يقوم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات العامة الأخيرة.وأبرزت عزم جونسون إحداث ثورة في طريقة عمل الخدمة المدنية من خلال إلغاء بعض الأقسام والاستعاضة عنها بمجالس استشارية متخصصة، إضافةً إلى مراجعة تشريعات التوظيف وإنهاء الخدمة داخل الحكومة.وتناولت في الشأن العربي استمرار الاتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في لبنان, ونقلت أنباء عن جرح أكثر من 40 متظاهرًا أثناء أعنف احتجاجات تشهدها بيروت منذ بدء الحراك.وحذرت في شأن منفصل من أن الاتفاقية العسكرية التي وقعتها تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس من شأنها أن تزيد حدة التوتر بين تركيا من جانب والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.وكتبت عن إصدار محكمة سودانية حكم بالسجن لمدة عامين على الرئيس السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد.// انتهى //12:58ت م0061