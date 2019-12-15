الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأسهم بفضل الله فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى ينبع العام في إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة مصابة بهشاشة العظام وتعرضت للانزلاق، حيث كانت تعاني من ألم حاد بمنطقة الكتف مع وجود تورم، وبعد إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الكتف، تبين تفتت عظام المفصل إلى خمسة أجزاء .وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإعادة بناء المفصل عبر تثبيت الأجزاء المفتتة بالمسامير وشرائح التيتانيوم، تكللت بالنجاح .// انتهى //12:59ت م0062