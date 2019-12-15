السيح 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأعلنت بلدية الخرج عن بدء استقبال المواطنات الراغبات في تأجير المباسط النسائية في سوق النساء الشعبي الجديد بمدينة السيح.وأوضحت بلدية الخرج أن الأولوية في تأجير المباسط ستكون لأصحاب المباسط القائمة في سوق النساء القديم، مشيرةً إلى أن توزيع المباسط سيكون بالقرعة وذلك يوم الأحد 25/4/1441هـ في مقر سوق النساء الجديد في حي السليمانية بمدينة السيح.// انتهى //13:03ت م0063