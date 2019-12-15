الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحصدت أمانة المنطقة الشرقية، جائزة أفضل مقدم خدمة إبداعية، في ملتقى "التجارة الإلكترونية" الذي نظمته مؤخراً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بهدف تعزيز دور التجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات للتجارة الرقمية، وإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.واستعرضت الأمانة خلال مشاركتها في الملتقى الحلول والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى خدمات بوابة "الاستثمار البلدي"، والفرص التي تجمع الفرص الاستثمارية بمناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بيسر وسهولة.وكشفت الأمانة خلال مشاركتها عن مئات الفرص الاستثمارية والمشاريع والدراسات التنموية، إضافة إلى توجهها نحو الاستثمار الذكي بما يحقق التنمية الشاملة للمنطقة.يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مستهدفات وزارة المالية في إنجاز يسجل للسنة الثانية على التوالي مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة.// انتهى //13:14ت م0065