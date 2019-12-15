الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //14:27ت م0095