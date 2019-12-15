الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات بشركة "علم" الدكتور ناصر بن زيد المشاري، وعددا من منسوبي الشركة.واستمع سموه لشرحٍ موجز عن خدمات وأنظمة الشركة، مؤكداً أن المملكة شهدت تقدماً تقنياً متسارعاً، وتطوراً في نوعية الخدمات المقدمة، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات الدولة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.وأشار سموه إلى تطور تطبيقات التقنية وتوسعها وابتكار منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي مما يحتم العمل على رفع مستوى أمن المعلومات وتعزيز قدرات العاملين في ذلك، مفيدا سموه أن الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات في الجهات الحكومية ستسهم في الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين منسوبي الجهات الحكومية من التطوير والتحسين، متمنياً سموه لشركة "علم" ومنسوبيها التوفيق.واطلع سموه على نبذة عن نظام إدارة الموارد المؤسسية، الذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، التي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيداً لإطلاقها.من جهته أوضح نائب الرئيس للقطاعات بشركة "علم" الدكتور ناصر المشاري، أن شركة "علم" تعمل وفق استراتيجية لتمكين الجهات الحكومية، وشركاء الشركة للاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.// انتهى //14:29ت م0097